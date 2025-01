Il segreto di Conte che ha trasformato Politano. Adesso Matteo è un protagonista con fame di vittoria

Matteo Politano è una delle stelle assolute di questo Napoli targato Antonio Conte. L’esterno azzurro si è contraddistinto per caparbietà e precisione, diventando uno dei jolly del tecnico leccese. La partita contro la Juventus è stata la ciliegina sulla torta di un periodo da top player.

Sul calciatore, in mattinata la Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento proprio sul calciatore romano e sull’amore tra l’esterno e proprio Antonio Conte. Sono lontani i tempi dell’Inter, dove proprio il tecnico ordinò la sua cessione al Napoli dopo alcune discrepanze d’idee.

Conte ha trasformato Politano, il Napoli si può godere un esterno top a livello mondiale

Gli azzurri possono contare su un esterno rigenerato. Politano si è conquistato ancora una volta Napoli e la partita contro la Juventus è stato il punto esclamativo su un momento d’oro del suo campionato. L’approfondimento è da brividi:

“L’effetto Conte ha ridato alla Serie A uno dei protagonisti dell’ultimo trionfo della Nazionale. Nell’ultimo mese è risbocciato Spinazzola. Leo ha accusato la preparazione, ci ha messo tempo ad adattarsi al nuovo sistema, ma oggi è a tutti gli effetti un nuovo acquisto. Esterno alto che punta e salta l’uomo, terzino di spinta ma anche mediano, come piace a questo nuovo Conte 2.0, capace di convincere anche un ex allievo come Matteo Politano che c’è tempo e modo di migliorarsi.

I due avevano lavorato insieme all’Inter, ma non scattò la scintilla. Oggi, invece, Politano è imprescindibile per Antonio: il vero trasformatore del Napoli, l’uomo fantasia che difende a tutto campo. Che esulta dopo un assist e poi dopo un ripiegamento difensivo. Che è il segno del lavoro, della voglia di vincere. Conte ha trasformato tutti, ridando al Napoli la credibilità per lottare per il titolo.