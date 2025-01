Napoli-Udinese, biglietti in vendita: curve da 14 euro. Info e prezzi

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 28 Gennaio 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Udinese, sfida valida per la 24° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 9 febbraio 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona. Data e orario della partita verranno comunicate dalle autorità competenti nei prossimi giorni.

La vendita dei biglietti, disponibile esclusivamente online, si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Napoli-Udinese, biglietti in vendita: i prezzi

I prezzi per la partita Napoli vs Udinese saranno i seguenti:

Settore Fidelity Card Vendita Libera CURVE INFERIORI 14 € 20 € CURVE SUPERIORI 35 € 40 € DISTINTI INFERIORI 40 € 50 € DISTINTI SUPERIORI 50 € 60 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 60 € 70 € TRIBUNA NISIDA 65 € 75 € TRIBUNA POSILLIPO 80 € 95 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 95 € 110 €

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di martedì 28 Gennaio 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 30 Gennaio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare online fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera, esclusivamente online, avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 31 Gennaio 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

ONLINE

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

FASE 2

Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge

PROMOZIONI PER NAPOLI VS UDINESE

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS UDINESE

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di lunedì 3 Febbraio 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone.

VENDITA PER LE SCUOLE CALCIO CAMPANE (TRIBUNA YOUNG) PER NAPOLI VS UDINESE

I posti riservati alle scuole calcio campane (Tribuna Young) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di lunedì 3 Febbraio 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice promozionale e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone:

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS UDINESE

Le informazioni riguardo i posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno disponibili nei prossimi giorni.