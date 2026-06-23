Ed Westwick e Can Yaman in Campania: il grande festival delle star a ingresso gratis

Dal 2 al 5 luglio 2026 torna l’Outdoor Film Festival, il grande evento giunto alla sua quarta edizione che si terrà nella suggestiva Villa Comunale di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, ospitando attori e ospiti internazionali di successo come Ed Westwick e Can Yaman.

Ed Westwick e Can Yaman al Film Festival di San Valentino Torio

Sarà Ed Westwick, indimenticabile Chuck Bass della serie cult “Gossip Girl”, uno degli ospiti più attesi della quarta edizione del Festival, diretto da Giuliano Squitieri. Attore britannico tra i volti più amati del panorama televisivo e cinematografico internazionale, Westwick sfilerà sul red carpet del festival per incontrare i fan e salutare il pubblico prima di salire sul Main Stage, dove sarà protagonista di una speciale conversazione dedicata alla sua carriera, ai suoi progetti e alle esperienze che lo hanno reso uno degli interpreti più apprezzati della sua generazione.

Tra i protagonisti della seguitissima serie Sandokan al fianco di Can Yaman, l’attore ha inoltre lavorato con registi del calibro di Clint Eastwood in J. Edgar, accanto a Leonardo DiCaprio, e Alfonso Cuarón in I figli degli uomini, con Clive Owen.

Ed Westwick, al termine dell’incontro, riceverà il prestigioso Taurus Award, riconoscimento assegnato alle personalità che hanno lasciato un segno significativo nel panorama cinematografico e televisivo internazionale.

Per ben quattro giorni San Valentino Torio si trasformerà in una vera e propria cittadella del cinema e delle serie tv a cielo aperto tra proiezioni, incontri, masterclass, red carpet ed eventi speciali, tutti a ingresso gratuito, pensati per avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi dell’audiovisivo e alle professioni del settore.

Ogni sera, a partire dalle 18.45, il Red Carpet di Viale Unità d’Italia ospiterà il pubblico e gli artisti in un momento di incontro e condivisione che rappresenta ormai uno dei simboli della manifestazione. Il Main Stage dell’Arena della Villa Comunale sarà invece il cuore degli appuntamenti serali, condotti da Daniele Giannazzo, tra i principali creator di cinema e tv, e lo speaker radiofonico Alfio Battaglia.

Tra gli ospiti già annunciati figurano in apertura il 2 luglio Can Yaman, premiato ai Nastri d’Argento 2026 come “Protagonista internazionale” grazie al successo del reboot di Sandokan, e i The Jackal, poi il 3 luglio Amybeth McNulty, protagonista su Netflix di “Chiamatemi Anna” e “Stranger Things”, Matthew Daddario, Sarah Toscano e Antonia Fotaras, mentre il 4 sarà il turno di Ed Westwick, Michele Bravi, Luca Melucci, Fernanda Pinto e Giuseppe Arena.

Film Festival San Valentino Torio: i lungometraggi

Accanto agli incontri con le star internazionali, spazio anche ai percorsi Ciak-OFF e Jur-OFF, alle masterclass di doppiaggio curate da Mirko Cannella con Barbara De Bortoli, Alex Polidori, Flavio Aquilone e Arianna Craviotto, oltre alle proiezioni delle opere in concorso provenienti da diversi Paesi del mondo.

Tra le opere in concorso, per la sezione lungometraggi saranno presentati “Afrodite” di Stefano Lorenzi, “Mille Lune” di Carina Bini, “My Turn” di Ge Zhang e “The Origin of the World” di Rossella Inglese. In concorso anche sei cortometraggi internazionali: “Coyotes” di Said Zagha, produzione tra Francia, Giordania, Palestina e Regno Unito; “Marinella” di Giuseppe Arena; “Final Scene” di Diego Kompel; “Sharing is Caring” di Vincenzo Mauro; “Le faremo sapere” di Beppe Tufarulo e “Camera con Vista” di Mario Porfito.

A valutare le opere saranno due giurie di qualità composte da importanti personalità del cinema e dell’audiovisivo. Per i lungometraggi la regista e attrice Michela Andreozzi, la giornalista Valentina Ariete e l’attrice Mariasole Di Maio, mentre la giuria cortometraggi sarà formata dalla regista Roberta Torre, il creator Mattia Ferrari alias “Victor Laszlo 88” e il critico d’arte Luca Cantore D’Amore.

Con oltre 15mila partecipanti registrati nelle passate edizioni, l’Outdoor Film Festival rappresenta oggi una vera celebrazione dell’eccellenza artistica e della creatività contemporanea. Negli anni il festival ha ospitato star internazionali come Noah Schnapp, Tyler Posey, Asa Butterfield, Kelly Rutherford, Sasha Pieterse, Kat Graham e Katherine Kelly Lang, oltre a numerosi protagonisti del cinema e delle serie italiane tra cui Sara Lazzaro, Arturo Muselli, Alessandro Tersigni, Sebastiano Pigazzi, Valeria Angione e Daniele Giannazzo.

Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri e realizzato con il contributo del Comune di San Valentino Torio, della Fondazione Carisal e della Fondazione Banco di Napoli, con il contributo di Film Commission Regione Campania, col patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno.



