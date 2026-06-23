Meraviglia a Napoli, il Palazzo Reale apre di sera: ingresso fino a mezzanotte a soli 5 euro

Sabato 27 giugno 2026 torna Un Sabato da Re al Palazzo Reale di Napoli, l’apertura straordinaria serale dell’Appartamento di Etichetta con ingresso al prezzo speciale di 5 euro.

Palazzo Reale di Napoli: apertura serale con ingresso a 5 euro

Il Palazzo Reale, in occasione del consueto appuntamento con Un Sabato da Re, resterà aperto dalle ore 20:00 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23:00. Il biglietto di ingresso, per l’intera serata, costerà solo 5 euro, mentre il ticket ridotto avrà un prezzo di 2 euro (agevolazioni e gratuità secondo legge).

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del museo (o con il totem automatico) oppure tramite l’app o il portale Musei Italiani, consultabile tramite l’apposito sito. La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone, ancora tramite il portale Musei Italiani o recandosi in biglietteria, in caso di disponibilità residua (ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20.00 alle ore 23.00).

Durante l’apertura serale non sono visitabili il Giardino Pensile, il Museo Caruso, e il Museo della Fabbrica. La visita “Seconda stella a destra”, con osservazione astronomica sul Belvedere, in programma la sera di sabato 27 giugno è sold out ma presto saranno pubblicate nuove date.