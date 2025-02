ULTIM’ORA/ Il Napoli blocca Okafor del Milan: Le cifre e le modalità dell’affare

Il Napoli blocca Okafor del Milan. Gli azzurri si coprono in attesa di avere sviluppi sulla vicenda Saint-Maximin

Il Napoli si muove nell’ultimo giorno di mercato. Dopo le difficoltà nella trattativa per Saint-Maximin (su cui si farò un nuovo tentativo), gli azzurri bloccano Okafor del Milan. Lo svizzero, che aveva lasciato i rossoneri in direzione Lipsia, salvo poi vedere il suo trasferimento saltare per alcuni problemi fisici, è pronto a salutare nuovamente la squadra di Sergio Conceicao.

Un affare last-minute, che però dipenderà dall’operazione Saint-Maximin, che resta molto difficile. Complice la sua situazione contrattuale con il Fenerbahçe. Per questo motivo gli azzurri si sono voluti “coprire le spalle”, con un calciatore in cerca di rivalsa dopo essere stato definitivamente scaricato dal Milan.

Il Napoli blocca Okafor del Milan, le ultime sulla trattativa per lo svizzero

A lanciare l’indiscrezione ci hanno pensato i colleghi della RAI, che hanno fatto il punto sulla trattativa: “Attesa per Saint-Maximin, ma stamattina il ds Manna ha chiamato il Milan per bloccare Okafor. Arrivano conferme dalla dirigenza rossonera. Sull’attaccante svizzero ci sono anche West Ham e Tottenham. Ma il Napoli conta di dipanare la matassa Saint-Maximin. Va convinto il Fenerbahçe che non vuole privarsi del calciatore, nonostante le sue parole di qualche giorno fa”.

Trattativa che ha trovato conferme anche dai colleghi di Relevo, questo le parole di Matteo Moretto su X: “Il Napoli sonda Noah Okafor come opzione last minute in questo ultimo giorno di mercato. Da considerare la volontà del calciatore, che negli ultimi giorni ha rifiutato diverse opportunità scottato ancora dalla difficile situazione che si è creata col Lipsia. Lo svizzero arriverebbe in prestito con riscatto, da capire se con obbligo o diritto“.

Sono dunque ore calde in casa Napoli, Conte non vuole più aspettare. Il rischio di rimanere senza un esterno sinistro alle spalle di Neres spaventa e non poco.