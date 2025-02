Il Napoli ha chiuso il mercato invernale con l’arrivo di Noah Okafor. Lo svizzero classe 2000 arriva dal Milan in prestito con diritto di riscatto a circa 23 milioni di euro. L’esterno però prima dell’approdo in azzurro si è resto protagonista di un episodio di mercato.

Okafor infatti era virtualmente un calciatore del RB Lipsia, squadra tedesca. Affare che però non si è mai concluso, con il calciatore che dopo le visite mediche è stato rimandato indietro per colpa delle sue condizioni fisiche, ritenute insoddisfacenti dall’allenatore Rose.

Le condizioni di Okafor dopo l’arrivo al Napoli, il brutto ricordo Lipsia sembra essere passato

Come riferito la redazione di Kiss Kiss, il calciatore avrà bisogno di qualche settimana prima di essere utile alla rosa di Conte. Lo svizzero ricordiamo è appena tornato anche da un problema muscolare che lo ha tenuto fuori quasi un mese:

“La decisione del Lipsia di non tesserare Okafor sarebbe scaturita dalla forma fisica non ottimale del calciatore. Il tecnico Rose aveva infatti bisogno di un calciatore già pronto, in grado di incidere subito. Lo svizzero aveva invece bisogno di qualche settimana per essere al meglio. Il Napoli non è preoccupato. Tra i tanti meriti di Antonio Conte c’è anche quello di curare in modo maniacale la preparazione fisica e nell’ambiente partenopeo sono convinti che a Okafor saranno sufficienti pochissime settimane per essere utile alla causa”.

Il comunicato del club azzurro: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito dall’AC Milan le prestazioni sportive di Noah Okafor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto”. Questa invece la nota dei rossoneri: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al SSC Napoli. Il Club augura a Noah le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva”.