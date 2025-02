Napoli, Gaetano è del Cagliari: si è attivato il riscatto automatico. Ecco come

Gianluca Gaetano è un nuovo calciatore del Cagliari. Il centrocampista campano è a titolo definitivo un tesserato dei sardi. A rivelarlo ci ha pensato il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato. Dalle sue dichiarazioni è emerso anche che è già scattato il riscatto per acquisire il cartellino di Gianluca Gaetano dal Napoli.

Il centrocampista, protagonista assoluto del suo Cagliari, è uno dei punti fermi della squadra, nonostante qualche panchina di troppo che Davide Nicola gli ha imposto. Il giocatore però nutre della stima di tutto l’ambiente sardo.

Gaetano saluta Napoli, si attiva il riscatto automatico col Cagliari. L’annuncio

In conferenza stampa il direttore sportivo del Cagliari ha fatto il punto della situazione in casa sarda. L’obiettivo resta la salvezza, per poi concentrarsi su un mercato basato su tanti giovani di belle prospettive, tra cui Gianluca Gaetano:

“Gaetano ha già maturato le condizioni per il riscatto. Questa seconda parte di stagione ci dirà come far evolvere le situazione. La volontà è di costruire una base da modellare, non rivoluzionare”.

“E’ bello vedersi per commentare la fine del calciomercato. Abbiamo cercato di colmare le lacune e contestualmente sfoltire la rosa di 26/27 elementi, e rispettare i vincoli della Federazione. E’ arrivato Caprile in quanto avevamo necessità di garanzie in quel reparto, nonché Coman, giocatore duttile che ha fatto bene in Romania. Arriva nel pieno della maturità tecnica. Credo che l’impatto di Caprile sia stato positivo. Sono usciti Azzi, Wieteska e Lapadula, giocatori che hanno avuto un minutaggio limitate, due di loro avevano manifestato la volontà di un minutaggio maggiore. E’ stato rinnovato il prestito di Rog alla Dinamo Zagabria e Carboni alla Torres. Abbiamo 24 elementi e sono sufficienti. Il mister ha fatto delle dichiarazioni razionali su alcuni ruoli”.