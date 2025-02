Il ricatto degli agenti di Kvaratskhelia al Napoli: il georgiano poteva andare grazie ad una particolare legge

La cessione di Kvaratskhelia dal Napoli al PSG è ancora una ferita aperta per moltissimi tifosi azzurri. Il georgiano, spinto dal proprio entourage e dal padre si è trovato spalle al muro accettando la faraonica offerta dei francesi.

A fare scalpore, sono state le parole di Giovanni Manna, che nella conferenza stampa di ieri, alle domande sul georgiano ha risposto con la parola “ricatto”, alimentando tante polemiche. A poche ore da quelle dichiarazioni, si è scoperto poi il motivo di tali affermazioni. La porta d’uscita cercata da Jugeli e soci era l’articolo 17, che avrebbe permesso a Kvara di liberarsi pagando poco meno di 10 milioni di euro.

Il ricatto di Kvaratskhelia e agenti al Napoli per il PSG

Sul caso ha fatto chiarezza La Repubblica nella sua edizione odierna e ha spiegato che:

“Il riferimento è all’articolo 17 del regolamento della Fifa per lo status e il trasferimento di giocatori. L’articolo 17 prevede che ogni giocatore si possa svincolare, se ha firmato il contratto prima dei 28 anni, dopo tre anni dallo stesso (dopo i 28 anni il limite è ridotto a due). Come si applica l’articolo 17? Il giocatore deve comunicare alla società la propria intenzione di liberarsi entro quindici giorni dall’ultima partita giocata con il club e ha il divieto di trasferirsi in una formazione dello stesso campionato nei dodici mesi successivi.

Kvaratskhelia avrebbe, dunque, potuto approfittarne. Il suo impegno col Napoli – ha aggiunto il quotidiano – era a due anni e mezzo dalla scadenza ( fissato a giugno 2027) e quindi non “protetto” dalla possibilità di svincolarsi dietro il pagamento di un semplice indennizzo in maniera unilaterale, calcolato in base ad alcuni criteri oggettivi come l’ingaggio, l’età del calciatore stesso e il tempo rimanente alla scadenza del contratto. Nel caso di Kvaratskhelia, dunque, la cifra da pagare al Napoli sarebbe stata inferiore ai 10 milioni, circostanza che il club ha dovuto scongiurare a tutti i costi, accettando la corte del Psg“.