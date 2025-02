Napoli, il discorso di Conte ad Okafor: dal ruolo alla promessa fatta dall’attaccante al tecnico

Antonio Conte prova a far entrare nella mentalità azzurra anche l’ultimo arrivato, Noah Okafor. Il tecnico pugliese ieri per la prima volta ha potuto osservare le qualità dello svizzero nell’allenamento congiunto contro il Giugliano vinto con 3-0 (in gol anche l’esterno).

Dopo la partita c’è stato un fitto colloquio tra i due. Antonio Conte è un tecnico che non lascia nulla al caso ed ha voluto subito chiarire il ruolo e le gerarchie con il calciatore arrivato dal Milan. Conversazione chiusa tra tanti sorrisi e belle speranze, nonostante l’eredità presa da Okafor sia importantissima.

Conte a colloqui con Okafor dopo Napoli-Giugliano, cosa si sono detti i due

Sul retroscena della chiacchierata tra i due ne ha parlato nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport. Il calciatore ha recepito il messaggio di Antonio Conte: lavoro e sudore per grandi soddisfazioni. Ecco tutti i retroscena del post Napoli-Giugliano:

“Conte ieri è stato molto chiaro con Noah, gli ha spiegato le gerarchie che già ci sono e che al momento lo vedono alle spalle di Lukaku e Simeone nel ruolo di attaccante centrale. Anche per il ruolo di esterno sinistro la gerarchia è chiara, David Neres è il titolare. Lo svizzero dovrà aspettare il suo momento e sfruttare ogni occasione che Conta gli concederà partita dopo partita”.

“Il messaggio è stato recepito molto positivamente dal giocatore che si è messo a disposizione dell’allenatore con tanta voglia e un bel sorriso sulle labbra. La volontà è quella da alunno modello al suo primo giorno nella nuova scuola. Col Giugliano ha subito messo in mostra alcune caratteristiche, andando anche in gol, con una bella conclusione. Domenica sarà in panchina e chissà se arriverà anche il suo esordio”.