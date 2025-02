Conte chiama il Napoli a raccolta dopo il ko dell’Inter: le parole del discorso alla squadra

Antonio Conte non ammette cali di concentrazione da parte del suo Napoli. Questa mattina il tecnico azzurro, prima dell’allenamento odierno, come narrato da La Repubblica, ha chiamato a raccolta tutto il gruppo squadra per un discorso molto energico.

La vittoria della Fiorentina contro l’Inter di ieri sera, potrebbe creare una sorta di “tranquillità” nella testa dei calciatori e Antonio Conte ha voluto subito riportare i suoi sul pezzo. Domenica sera c’è una sfida delicata contro l’Udinese, nonostante il favore dei pronostici, il tecnico chiede concentrazione massima.

Il discorso di Conte al Napoli dopo Fiorentina-Inter, il campionato è ancora lungo

Il Napoli domenica torna in campo dopo il pareggio beffardo dell’Olimpico, con il gol di Angelino a tempo scaduto che ha messo la partita sul risultato finale di 1-1. Al Maradona questo weekend arriva l’Udinese, squadra fisica e molto compatta che è alla ricerca di altri punti per consolidare la propria classifica.

Il tecnico azzurro, non concede errori. Nessun pensiero alla classifica e alla partita persa dall’Inter ieri sera. La concentrazione è tutta sul proprio percorso, mancano ancora tre mesi di campionato, ma l’imperativo è quello di guardare partita dopo partita e poi si faranno i conti.

“Il tecnico ha chiamato a raccolta i suoi in mattinata. Nessuna parola sulla partita di ieri, la sua concentrazione è tutta sugli errori fatti dalla sua squadra nella partita pareggiata contro la Roma all’Olimpico. Per questo motivo Conte ha cambiato alcune cose negli ultimi allenamenti, non ammette più amnesie del genere. La classifica per lui è passata in secondo piano, l’obiettivo è quello di voltare pagina subito dopo il mezzo inciampo dell’Olimpico. Nessun obiettivo a lungo termine. l’approccio resta partita dopo partita cercando di aggiustare tutti gli errori di percorso”