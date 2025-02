De Laurentiis a cena con Manfredi: il progetto proposto dal presidente per il nuovo stadio del Napoli

Aurelio De Laurentiis torna a parlare delle strutture napoletane. Dopo le varie idee degli ultimi giorni legate al prossimo centro sportivo, dove sale la candidature di Castel Volturno. Il presidente azzurro nella giornata di lunedì ha voluto incontrare il sindaco Manfredi per parlare dello stadio del Napoli.

Sul tema si è espresso il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il presidente azzurro si è sentito toccato dalle parole di Antonio Conte sulle infrastrutture e vuole a tutti i costi accelerare i processi sia sul tema stadio ma soprattutto sul centro sportivo.

De Laurentiis torna a parlare dello stadio del Napoli, lunedì cena con Manfredi

“Il Maradona è stato escluso dalla cena di lunedì tra Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi: il presidente, in città da un paio di giorni per una serie di incontri e sopralluoghi relativi al centro sportivo, avrebbe spiegato al sindaco di Napoli l’intenzione di cambiare strategia in merito allo stadio e di preferire la costruzione di un nuovo impianto alla strada del restyling di quello di Fuorigrotta. Troppo complessa, considerando le condizioni in cui versa. Anzi: andrebbe abbattuto e riedificato ma servirebbero anni; anni in cui la squadra dovrebbe trovare un impianto provvisorio adeguato anche ai parametri Uefa. Fine della storia. Almeno per il momento” si legge sul quotidiano in edicola.

“Conte ha suggerito due mosse fondamentali per garantire e consolidare il futuro, soprattutto per una società che si autofinanzia con le sole energie di un proprietario senza fondi d’investimento o multinazionali alle spalle, sollevando accanto allo stadio anche il problema di Casa Azzurri e del settore giovanile”.

“Un triangolo a cui ora il Napoli dovrà dedicarsi in fretta, recuperando il terreno perduto in tanti anni di progetti solo abbozzati e mai coronati: già Benitez nel 2015 aveva tirato in ballo l’importanza di un business plan articolato, forte di un bagaglio arricchito dalle esperienze nei migliori club d’Europa.