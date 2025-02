Conte contro Inzaghi: “VAR? Qualcuno si era tirato fuori e ora si lamenta”

“Ho già espresso ciò che avevo da dire, sono stato anche attaccato aspramente quando ho parlato del VAR, l’ho introdotto io per primo. Ho parlato anche a nome degli allenatori, ma ho notato che qualcuno si è dissociato sostenendo che stavo parlando solo per me stesso, solo per poi tornare e lamentarsi.

Forse il ‘noi’ era il termine corretto, non era un discorso personale. Non voglio ritornare su queste discussioni, sarebbe insensato, ho detto tutto quello che c’era da dire”.

VAR, Antonio Conte contro Simone Inzaghi in conferenza stampa

Il riferimento a Inzaghi. Nel post-partita di Inter-Napoli, partita del girone di andata finita 1-1, dopo il rigore molto discusso di Anguissa su Dumfries, Conte aveva parlato di riflessioni e in conferenza aveva intensificato la critica: “Oggi sono furioso per il VAR, non per la decisione in sé, il protocollo deve essere cambiato – aveva dichiarato -. Lo dico per tutti gli allenatori, non solo per me“.

Alle parole di Conte, poco dopo Inzaghi aveva risposto in conferenza: “Non ho nulla da aggiungere, credo che Antonio abbia parlato per sé – aveva replicato -. A volte si ottiene, altre si perde: dobbiamo tutti cercare di aiutare questi arbitri, io per primo“. Dichiarazioni che Conte ha preso molto a cuore.