Tancredi difende l’Inter: “Prese di posizione ridicole, il labiale di Lautaro non si capisce”

Il caso Lautaro spopola sul web e non solo. Da ieri sera il video del calciatore argentino sta girando su tutti i social e tanti protagonisti hanno detto la loro. Tra i tanti c’è anche il tanto criticato Tancredi Palmeri, che però va controtendenza e difende l’Inter e il suo capitano.

Secondo il giornalista di Sportitalia, il calciatore dell’Inter non ha bestemmiato e il labiale è tutt’altro che chiaro. Il suo commento social ha scatenato le polemiche dei tifosi, che hanno attaccato il giornalista per la sua opinione tutt’altro che imparziale.

Tancredi Palmeri difende Lautaro Martinez e l’Inter. L’episodio secondo il giornalista di Sportitalia

Come spesso accade, il giornalista ha attirato le tante critiche dei tifosi provocando con un tweet abbastanza particolare. Il volto di Sportitalia ha difeso Lautaro Martinez, definendo il labiale del capitano dell’Inter totalmente incomprensibile.

Il tutto chiuso con una battuta legata all’altro episodio capitato a Simone Inzaghi, a cui si è strappato il pantalone nella ripresa della partita giocata ieri sera. Le immagini dell’incidente del tecnico sono andate rapidamente virali su tutti i social, con tanto di battute legate al momento poco felice dei nerazzurri.

“Viste le ridicole prese di posizione per squalificare Lautaro per bestemmie che non sono state dette, visto che dal labiale non si capisce proprio nulla e non si capisce nemmeno se sta parlando in italiano, a questo punto squalifichiamo anche Inzaghi per nudità in luogo pubblico”.