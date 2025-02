Lautaro Martinez evita la squalifica. L’incredibile causa che impedisce la prova TV

La vicenda del momento potrebbe avere una conclusione nelle prossime ore. Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez è stato pizzicato dalle telecamere mentre urlava una serie di blasfemie. Il video ha fatto rapidamente il giro del web, con tifosi e esperti che invocavano la “prova TV” per il calciatore.

Sul caso ne ha parlato la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, spiegando che l’attaccante dell’Inter non subirà la “prova tv”. Il tutto è legato all’assenza dell’audio nel video che tanto è andato virale nelle ultime ore. Senza quello per giurisprudenza sportiva ormai pacifica manca la certezza assoluta del fatto.

Lautaro si salva, la prova TV e quasi del tutto evitata, la Gazzetta dello Sport spiega il caso

Non è una stagione semplice per il capitano dell’Inter. Tante le critiche sul suo conto e pochi i gol segnati. Contro la Juventus è arrivata l’ennesima prestazione da insufficienza piena, tra gol divorati e nervosismo. L’episodio a fine partita è solo lo specchio di una situazione molto complessa del Toro, che però non sarà analizzato con la prova TV. Il tutto è legato alla mancanza dell’audio:

“Si è lasciato andare a uno sfogo di rabbia in cui sembra proprio aver pronunciato una bestemmia, ma nonostante il codice di giustizia sportiva preveda sanzioni, non sarà squalificato perché manca l’audio e senza quello per giurisprudenza sportiva ormai pacifica manca la certezza assoluta del fatto”.

L’attaccante ci sarà dunque sia per la sfida contro il Genoa di sabato sera e per il big match in programma tra poco meno di due settimane contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Partita che darà una fetta di scudetto ad una delle due squadre. Gli azzurri per ora restano in testa a +2 dai nerazzurri.