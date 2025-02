Napoli, la scelta di Conte su Spinazzola in vista del Como: le ultime

Leonardo Spinazzola è pronto a tornare in campo dal primo minuto in vista di Como-Napoli di domenica pomeriggio

Il Napoli ha recuperato Leonardo Spinazzola. Il terzino ex Roma è pronto a ritornare in campo dopo qualche settimana d’assenza per colpa di un infortunio. Il laterale sinistro è pronto per la trasferta di Como e sulle sue condizioni ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

Mentre per Olivera lo stop lo terrà fuori per qualche altro settimana. Per il laterale italiano ci sarà già la convocazione in vista del Como, con Mazzocchi che dunque con tutta probabilità tornerà in panchina. Da sciogliere però il dubbio legato al sistema di gioco.

Spinazzola corre verso il Como, il Napoli e Antonio Conte ritrovano il laterale sinistro

“Gli infortuni a sinistra stanno per appartenere al passato. Spinazzola e Olivera corrono verso il recupero. L’ex Roma potrebbe ripartire da una maglia da titolare dopo aver saltato Udinese e Lazio per la lesione del medio gluteo destro. Più serio e più lungo lo stop dell’uruguagio, out nelle ultime quattro per una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha saltato Juventus, Roma, Udinese e Lazio. Era diventato un insostituibile per l’allenatore e punta a tornare al suo posto nel momento clou della stagione”.

Questa era la diagnosi del suo infortunio prima di Napoli-Udinese: “Nel corso dell’allenamento di ieri Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro”.