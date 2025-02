Osimhen sul futuro: “Ritorno a Napoli? Non lo so, mi sono innamorato del Galatasaray”

Victor Osimhen è tornato a parlare del suo futuro. L’attaccante nigeriano al termine del big match pareggiato per 0-0 contro il Fenerbahce di Mourinho ha voluto mettere a tacere alcune voci uscite fuori nell’ultimo periodo.

Quest’estate il nigeriano sarà sicuramente tra i giocatori “caldi”, complice anche l’ottimo bottino di gol che sta raccogliendo in Turchia, con una media di quasi una marcatura a partita. Tanti i club sulle sue tracce, tra cui anche la Juventus in Italia, che aveva fatto un tentativo nel mese di gennaio prima di fiondarsi su Kolo-Muani.

Osimhen torna a parlare del suo futuro, tra Napoli e Galatasaray ma non solo

L’attaccante nigeriano non ha mai nascosto l’amore per la sua nuova maglia. Nonostante quest’estate i suoi piani erano diversi, con gli occhi puntati alla Premier League, Chelsea e Arsenal su tutte.

“Futuro? Al momento non lo so. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai pensato neppure al Galatasaray e molti pensavano anche che sarei andato via a gennaio. Io personalmente vivo al momento“.

“Non so cosa accadrà in estate – ha aggiunto Osi -, ma posso dire che sono innamorato di questi tifosi, amo questo club, il presidente, lo staff, adoro chiunque sia associato al Galatasaray. Per me è davvero un privilegio essere qui e mi sto godendo questa esperienza”, le sue parole riportate dalla Turchia