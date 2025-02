La verità di Sudakov: “Lo Shakhtar mi ha impedito di firmare con il Napoli a gennaio”

Il retroscena raccontato da Sudakov sulla trattativa mai concretizzata col Napoli per colpa dello Shakthar

Georgiy Sudakov era uno dei grandi obiettivi del Napoli di gennaio. A rivelare la notizia è lo stesso calciatore ucraino che ha voluto raccontare tutta la verità sulla trattativa poi saltata per colpa del suo Shakhtar che gli ha impedito di lasciare il club prima della fine della stagione.

L’ucraino ai microfoni del Corriere dello Sport ha voluto raccontare tutti i dettagli della contrattazione tra il suo club e il Napoli. Il calciatore era pronto a fare il grande salto nel calcio italiano ma il “no” a gennaio è stato secco.

Sudakov racconta, era pronto a vestire la maglia del Napoli a gennaio

“Il Napoli ha fatto un’offerta, ma lo Shakhtar ha deciso che sarei dovuto restare con la squadra. Io non ho mai detto di no. Vorrei mettermi alla prova nel campionato italiano, soprattutto in squadre così piene di stelle, ma la decisione finale spetta ai dirigenti e al presidente del mio club.

L’Italia è un paese con una grande storia calcistica, un calcio tattico e tifosi appassionati. Per un centrocampista con le mie qualità la Serie A potrebbe essere il campionato perfetto per crescere. Ci giocano molti centrocampisti di alto livello, gli allenatori sono grandi tattici e il calcio è molto intenso. Inoltre, molti giocatori ucraini hanno già lasciato il segno in Italia.

Idoli? Cristiano Ronaldo e Luka Modric”.