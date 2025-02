Si avvicina la sfida tra Napoli e Inter ma per Antonio Conte c’è ancora un grosso dubbio in ballo. Con l’infortunio di di Anguissa, il tecnico pensa ad una possibile mossa a sorpresa. I candidati restano però Gilmour e Billing.

Conte studia una mossa a sorpresa in vista di Napoli-Inter

Sul tema ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il tecnico resterà fedele al 3-5-2. Si giocherà dunque a specchio, non è ancora il momento di tornare al 4-3-3 o di cambiare ad un inedito 4-2-3-1. Conte non vuole stravolgere i piani alla vigilia di una sfida così importante:

“Per la sua sostituzione, uno dei temi cruciali, Conte ha due soluzioni in rosa: Billing, lanciato a Como dal primo minuto con buone risposte, e Gilmour, caratteristiche e struttura differenti, titolare per l’ultima volta proprio a San Siro all’andata.

Tatticamente parlando, sarà una sfida allo specchio: Napoli 3-5-2 come l’Inter, con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno nel tris centrale; Politano a destra e Spinazzola a sinistra più avanti di Olivera; Lobotka in regia e McTominay con l’altra mezzala da scegliere; Lukaku e Raspadori in attacco”.

Si va avanti con Di Lorenzo in difesa con Rrahmani e Buongiorno, Politano a destra tutta fascia e Spinazzola a sinistra. Davanti Raspadori, caldissimo con due gol nelle due gare giocate da titolare, in coppia con un Lukaku da ritrovare ma il dubbio c’è in mediana su chi formerà il terzetto con Lobotka e McTominay. Al posto dell’infortunato Anguissa c’è una doppia possibilità per Conte. La scelta di andare su Billing, titolare nell’ultima a Como, non è così automatica. C’è una chance anche per Billy Gilmour, in ogni caso è una staffetta certa per i due ex Premier League.