Napoli, infortunio David Neres: ecco quando ritornerà in campo il brasiliano

Nel giorno del suo compleanno, arrivano importanti novità per David Neres sul fronte recupero. Il calciatore fuori dai giochi da quasi un mese ha messo una gara nel mirino per rientrare in campo, servirà però ancora del tempo prima di rivederlo al 100%.

Il calciatore è sicuramente una grave perdita per Antonio Conte, che ha dovuto inventare un nuovo attacco in attesa del recupero del brasiliano. L’apporto dell’ex Ajax alla causa azzurra è stato fondamentale, nella speranza di riaverlo quanto prima per la corsa scudetto che diventa sempre più intensa.

Le ultime sulle condizioni di David Neres, il Napoli spera di riaverlo a metà marzo

Sul caso ne ha parlato La Repubblica nella sua edizione odierna, il brasiliano dovrà stare ancora per qualche giorno fermo, poi inizierà il suo percorso di recupero. Nel calendario la data segnata è il 16 marzo, quando gli azzurri scenderanno in campo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

“Una data cerchiata in rosso per il ritorno di David Neres, che si era fermato dopo il match contro l’Udinese giocato al Maradona. L’esterno d’attacco, che oggi compie gli anni, sta lavorando bene e vorrebbe rientrare in campo prima della sosta del campionato che è in programma per la fine di marzo. Infatti, l’esterno brasiliano potrebbe essere a disposizione di Antonio Conte già per la sfida contro il Venezia, in programma il 16 marzo alle ore 12.30. Ma il quadro si aggiornerà giorno dopo giorno”.

Questo il comunicato della SSC Napoli: “Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”.