“Maradona è morto così”: avvocato mostra foto shock al processo sulla morte di Diego

A quasi cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il processo sulla sua morte continua a tenere banco, tra colpi di scena e rivelazioni che scuotono l’opinione pubblica.

L’ultima udienza ha visto l’avvocato della difesa, rappresentante di uno degli imputati, presentare in aula immagini choc che hanno mostrato le condizioni in cui versava il leggendario Pibe de Oro nei suoi ultimi giorni di vita.

“Asì muriò Maradona”: l’avvocato di Diego mostra le sue foto scioccanti

Le foto ritraggono Maradona in un evidente stato di degrado fisico, abbandonato a sé stesso in una stanza disordinata della casa di Tigre, in Argentina, dove trascorse le sue ultime ore.

Secondo quanto riferito dall’avvocato, queste immagini sarebbero la prova di una negligenza grave da parte di chi avrebbe dovuto prendersi cura di lui, puntando il dito contro il personale medico e gli assistenti che lo seguivano dopo l’intervento chirurgico al cervello subito poche settimane prima della morte, avvenuta il 25 novembre 2020.

“Maradona è morto così, lasciato solo in condizioni disumane”, ha dichiarato l’avvocato davanti ai giudici, suscitando reazioni contrastanti tra i presenti.

Da un lato, l’accusa sostiene che le foto siano un tentativo di spostare l’attenzione dalle responsabilità dei propri assistiti; dall’altro, i familiari di Diego, presenti in aula, non hanno nascosto il loro dolore nel rivedere quelle immagini, che gettano nuova luce su una vicenda già carica di ombre.

Il processo, che vede imputate otto persone tra medici, infermieri e psicologi, ruota attorno all’ipotesi di omicidio colposo e abbandono di persona.

Le perizie ufficiali hanno confermato che Maradona morì per un edema polmonare acuto causato da un’insufficienza cardiaca, ma resta da chiarire se una gestione più attenta della sua convalescenza avrebbe potuto salvarlo.

Le foto choc mostrate in aula non sono state rese pubbliche, ma la loro descrizione ha riacceso il dibattito su come una delle più grandi icone dello sport mondiale abbia potuto concludere la sua vita in tali circostanze.

Intanto, i tifosi di tutto il mondo continuano a chiedere giustizia per il loro idolo, mentre il processo si avvia verso una fase cruciale.