Osimhen si racconta: “Vi spiego cosa è successo col Napoli quest’estate”

A distanza di mesi, Victor Osimhen torna a parlare degli ultimi turbolenti mesi col Napoli. L’estate scorsa, il nigeriano è stato al centro di tante chiacchiere ma soprattutto critiche, fino al prestito in Turchia arrivato nei primi giorni di settembre.

In un’intervista al podcast di John Obi Mikel il nigeriano ha spiegato tutta la verità, ed ha raccontato dell’emozioni che sta vivendo in Turchia.

Osimhen torna a parlare del Napoli e sulla turbolenta estate

“Non sono riuscito a prepararmi bene. C’era confusione e un po’ di caos, quindi sto ancora cercando di tornare al 100% della mia forma. Tuttavia, il club e i miei compagni mi stanno supportando molto”.

“Dopo aver visto il loro affetto, ho capito che dovevo adattarmi rapidamente al Galatasaray. Qui mi sento a casa. I tifosi mi hanno sorpreso, non pensavo ci fosse così tanta gente ad aspettarmi all’aeroporto. Non sapevo che i tifosi stessero seguendo il mio volo. La scena all’aeroporto era incredibile, quasi da film”.

“Obiettivo? Vincere il titolo con il Galatasaray. Questo sarebbe un traguardo storico per me e la mia famiglia, e non vedo l’ora di affrontare il resto della stagione”.