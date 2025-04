Bologna-Napoli: le formazioni, dove vedere la partita in tv e streaming

L’attesa è finita: lunedì 7 aprile 2025, alle ore 20:45, lo Stadio Renato Dall’Ara ospiterà il big match della 31ª giornata di Serie A tra Bologna e Napoli. Una sfida che promette scintille, con i rossoblù in gran forma e gli azzurri determinati a mantenere il passo nella corsa scudetto.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni e su come seguire l’incontro in televisione e streaming.

Le Probabili Formazioni

Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva al match sulle ali dell’entusiasmo, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato e da un netto 3-0 in Coppa Italia contro l’Empoli.

L’allenatore dovrebbe confermare il suo collaudato 4-2-3-1, anche se l’attaccante Castro rimane in dubbio: se non dovesse farcela, spazio a Dallinga come punta centrale. Alle sue spalle, il trio offensivo potrebbe vedere Orsolini a destra, Odgaard al centro e Cambiaghi a sinistra, con Ferguson e Freuler a garantire equilibrio a centrocampo.

In difesa, davanti a Skorupski, la linea a quattro dovrebbe essere composta da Holm, Beukema, Lucumì e Miranda.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

Sul fronte Napoli, Antonio Conte (squalificato, sostituito in panchina dal vice Stellini) recupera McTominay, che dovrebbe tornare titolare a centrocampo insieme agli inamovibili Lobotka e Anguissa.

In attacco, Lukaku sarà il punto di riferimento, supportato da Politano e Neres sulle fasce. In difesa, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno formeranno il terzetto davanti a Meret, con Olivera favorito su Spinazzola a sinistra. Gli azzurri, dopo la vittoria contro il Milan, cercano i tre punti per restare in scia dell’Inter.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Stellini (Conte squalificato).

Dove Vedere la Partita

Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 di lunedì 7 aprile 2025.

Gli abbonati potranno seguire il match in TV attraverso l’app di DAZN su Smart TV o utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, PlayStation o Xbox. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su smartphone, tablet e PC.

Per gli abbonati Sky con il pacchetto DAZN incluso, l’incontro sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (numero 214 del decoder Sky), previo attivazione del servizio. La telecronaca sarà affidata a una delle coppie di commentatori di punta della piattaforma, con ampio pre e post partita per analizzare ogni dettaglio della sfida.

Un Match da Non Perdere

Con il Bologna in lotta per un posto in Champions League e il Napoli deciso a non mollare il sogno scudetto, la partita si preannuncia avvincente e combattuta. I felsinei vogliono sfruttare il fattore casa e il momento d’oro, mentre gli azzurri puntano sulla qualità della rosa per portare a casa tre punti fondamentali. Appuntamento al Dall’Ara: lo spettacolo è garantito!