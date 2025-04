Napoli-Empoli, le probabili formazioni: Conte ha un dubbio in mediana

Il Napoli si prepara alla sfida di questa sera contro l’Empoli. L’obiettivo sono i tre punti per continuare ad inseguire l’Inter (vittoriosa sabato contro il Cagliari). In vista della sfida, Antonio Conte dovrà fare a meno di Anguissa e Di Lorenzo per squalifica, mentre Buongiorno è out per infortunio.

Napoli-Empoli, le probabili formazioni: Conte mischia le carte

Toccherà dunque a Pasquale Mazzocchi sulla fascia destra, mentre in mediana il dubbio è vivo. Si conferma il 4-3-3 con Lobotka e McTominay intoccabili, al loro fianco Gilmour sembra leggermente in vantaggio rispetto a Billing, ma il ballottaggio sarà sciolto solo nelle ultimissime ore.

Per l’Empoli la lista assenti è lunga, ultimo Kouame che ha chiuso anzitempo la sua stagione. Mancherà Ismajli, che all’andata fu l’incubo di Romelu Lukaku. Possibile maglia dal primo minuto per De Sciglio, mentre davanti ci sarà il tridente leggero composto da Fazzini, Cacace ed Esposito.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Gilmour-Billing 70-30%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Di Lorenzo (squalificato), Anguissa (squalificato)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Roberto D’Aversa

Ballottaggi: Fazzini-Colombo-Solbakken 50-30-20%, De Sciglio-Viti 55%-45%

Diffidati: Cacace, Henderson

Indisponibili: Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Kouame, Sazonov, Haas, Pellegri, Silvestri