È morta la conduttrice Lorenza Licenziati, i figli: “Ha combattuto con tutte le sue forze”

Lutto nel mondo della televisione napoletana e campana per la scomparsa della giornalista e conduttrice Lorenza Licenziati, morta all’età di 58 anni. Ad annunciarlo sono stati i suoi tre figli.

Lutto a Napoli: è morta la conduttrice Lorenza Licenziati

“Lorenza se ne è andata, stretta a noi come in questa foto. Nostra mamma ha combattuto con tutte le sue forze e con il sorriso sulle labbra come l’avete sempre vista. So che molti di voi le stanno scrivendo, vi ringraziamo per la vicinanza che le avete mostrato e quando sapremo vi faremo sapere come e quando darle un ultimo saluto. Con immenso dolore, i suoi amori immensi: Raffaele, Maria Clara ed Alessandro” – si legge nel post pubblicato dai figli.

Punto di riferimento per le emittenti locali, Lorenza Licenziati ha lavorato per oltre 40 anni in televisione. Negli ultimi anni si era dedicata al suo format, intitolato “In città”, dedicata ai principali eventi ed avvenimenti della Regione. Nel corso della sua carriera ha svolto anche diverse collaborazioni con Vesuvio Live.

La redazione di Vesuvio Live manifesta il proprio cordoglio per la scomparsa di Lorenza Licenziati, amica, collega e collaboratrice. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia ed ai suoi cari, stringendo in un abbraccio i suoi figli.