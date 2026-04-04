Meraviglia nel Napoletano, a Pasquetta navette gratis per le spiagge più belle: orari e tappe

In occasione di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026 ripartono le navette gratis per raggiungere alcune delle spiagge più belle di Miseno e Miliscola, a Bacoli, in totale comodità.

Pasquetta, navette gratis per le spiagge di Miseno e Miliscola

Il servizio, completamente gratuito, sarà attivo dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con corse ogni 30 minuti che partiranno sia da Cuma (area parcheggio della Scuola 167) sia da Baia (area parcheggio ex Cantieri di Baia), seguendo due percorsi.

Di seguito le tappe delpercorso Cuma-Miseno-Cuma:

– Cuma, parcheggio plesso scolastico Plinio il Vecchio-Gramsci (Via Cuma 330)

– Cuma, parcheggio campo sportivo di Via Cuma

– Fusaro, parcheggio plesso scolastico Plinio il Vecchio-Gramsci (Via Fusaro 150)

– Fusaro, parcheggio adiacente Parco Borbonico (Via Fusaro)

– Fusaro, parcheggio piazzale Alicante (incrocio Viale Vanvitelli-Ottaviano Augusto)

– Cappella, parcheggio di fronte supermercato MD (Via Mercato di Sabato)

– Miliscola, parcheggio plesso scolastico Gramsci (Viale Olimpico)

– Miliscola, ingresso spiaggia libera ex Lido Aurora

– Miliscola, ingresso spiaggia libera via Lido Miliscola

– Miseno, capolinea autobus.

Di seguito le tappe del percorso Baia-Miliscola-Baia:

– Baia, area parcheggio ex Cantieri di Baia

– Bacoli, area mercato

– Miseno, capolinea autobus.

Il servizio navetta si ripeterà, con le stesse modalità e gli stesso orari sopra indicati, anche nelle giornate festive del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Come per gli scorsi anni sarà poi riattivato per tutta la stagione estiva. Una importante risorsa sia per i residenti che per i bagnanti che potranno parcheggiare le proprie auto lontano dalle spiagge, nelle apposite aree di sosta regolamentate con strisce blu, e raggiungere il mare a bordo del bus gratuito.