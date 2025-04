Napoli, ammutinamento del 2019: un colpevole pagherà 40 mila euro a De Laurentiis. Ecco chi

La Cassazione ha scritto la parola fine sull’ammutinamento che il 5 novembre del 2019 spaccò lo spogliatoio del Napoli con il successivo esonero di Carlo Ancelotti dalla panchina azzurra. A distanza di anni, il condannato è Hysaj, l’attuale terzino della Lazio dovrà pagare 40 mila euro di multa più le spese processuali.

A parlare della situazione ci ha pensato il Corriere dello Sport che nella sua edizione odierna ha spiegato le ultimissime sulla vicenda che è durata per quasi 7 anni tra indiscrezioni, voci e malumori.

Hysaj pagherà 40 mila euro a De Laurentiis per l’ammutinamento del Napoli nel 2019

“Ci sono voluti cinque anni e mezzo e tre gradi di giudizio per affermare – in via definitiva – che i calciatori non potevano disertare il ritiro disposto dalla società dopo il pareggio in Champions contro il Salisburgo. Il Napoli sanzionò i ribelli, tra le contestazioni di diversi calciatori come Insigne e Mertens. In seguito alla decisione del Collegio Arbitrale (novembre 2021) quasi tutti scesero a patti con la società di De Laurentiis. Non il terzino albanese, che presentò prima un ricorso al Tribunale di Napoli e poi alla Cassazione”