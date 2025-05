ULTIM’ORA/ Lecce-Napoli, ecco chi sarà l’arbitro: i precedenti sorridono per gli azzurri

La terna arbitrale in vista di Lecce-Napoli e delle altre sfide di Serie A

Lecce-Napoli sarà arbitrata da Davide Massa, la sfida in programma sabato alle 18:00 sarà un importante prova per la squadra di Conte che con una vittoria metterebbe un’importante ipoteca per lo scudetto.

Gli azzurri con Massa quest’anno hanno tre precedenti: una vittoria (contro la Roma per 1-0) e due pareggi (contro il Bologna 1-1 e contro la Lazio 2-2). Al Var invece ci sarà Mariani.

La terna arbitrale di Lecce-Napoli e delle altre nove partite

CAGLIARI – UDINESE Sabato 03/05 h.15.00

FELICIANI

VECCHI – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

PARMA – COMO Sabato 03/05 h.15.00

DI BELLO

LO CICERO – MORO

IV: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

LECCE – NAPOLI Sabato 03/05 h.18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: RUTELLA

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

INTER – H. VERONA Sabato 03/05 h.20.45

MANGANIELLO

PERROTTI – DEL GIOVANE

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

EMPOLI – LAZIO h.12.30

COLOMBO

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: CREZZINI

VAR: ABISSO

AVAR: GARIGLIO

MONZA – ATALANTA h.15.00

PAIRETTO

BACCINI – BERTI

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: PATERNA

ROMA – FIORENTINA h. 18.00

CHIFFI

PRETI – DI GIOIA

IV: ARENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

GENOA – MILAN Lunedì 05/05 h. 20.45

COLLU

COSTANZO – PASSERI

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI