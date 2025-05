Napoli, Conte incontrerà De Laurentiis: i motivi e la paura di uno “Spalletti bis”

Incontro in vista tra De Laurentiis ed Antonio Conte per discutere assieme del futuro del Napoli

Antonio Conte, arrivato a Napoli con l’ambizione di ricostruire e rilanciare una squadra in cerca di nuova gloria, è al centro delle attenzioni non solo per i risultati in campo, ma anche per le incertezze che circondano il suo domani.

Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, l’attesissimo incontro tra Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis non avverrà questa settimana, come inizialmente previsto, ma sarà posticipato all’inizio della prossima, probabilmente lunedì mattina. Un rinvio che non è passato inosservato tra gli osservatori più attenti, e che alimenta dubbi e speranze in egual misura.

Conte incontra De Laurentiis, il punto sul futuro del Napoli

“I tifosi del Napoli sognano lo scudetto, ma è tema caldo anche quello relativo al futuro di Antonio Conte. Il tecnico leccese è concentratissimo sulla volata e con ogni probabilità, scrive Repubblica oggi in edicola, il suo incontro con De Laurentiis per programmare il futuro andrà in scena non in questa settimana ma solo all’inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì mattina. Il quotidiano scrive che, dopo Spalletti, un altro clamoroso divorzio in panchina non farebbe bene al progetto Napoli e nemmeno alla sua immagine”.