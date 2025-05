Napoli, bus scoperto e maxischermi: ecco come sarà organizzata la festa scudetto

La Repubblica lancia le prime indiscrezione sulla festa scudetto. Il Napoli è a 7 punti dalla matematica certezza del quarto scudetto (in caso di punteggio pieno dell’Inter). C’è fermento in piazza e rispetto a due anni fa le novità saranno parecchie.

Festa scudetto a Napoli, tutte le novità rispetto al 2023

“Conferme ufficiali non ce ne sono, ma si sta lavorando sottotraccia in tal senso per non farsi trovare impreparati”. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica parla della possibile festa scudetto aspettando la fine della stagione. Ci sarebbero delle novità rispetto al 2023, ma anche delle conferme.

“Il Napoli questa volta vorrebbe regalare alla città la “parata” per cui non ebbe i permessi nel 2023. La sinergia col Comune in questo senso è totale, ma l’ultimo ok spetterebbe alla Prefettura e alla Questura che dovrebbero naturalmente approvare i percorsi. Il condizionale è d’obbligo, così come la scaramanzia considerando come il duello con l’Inter sia ancora tutto aperto. Si ragiona su due possibili approdi, Piazza Plebiscito oppure lo stadio Maradona. Serviranno ovviamente maxischermi perché non tutti potranno godersi la presenza dei campioni azzurri da vicino anche perché i limiti per salvaguardare l’ordine pubblico saranno tanti”.