Il retroscena della Gazzetta: “Ecco la reazione dei giocatori dell’Inter al gol di Vazquez”

La Gazzetta dello Sport racconta la reazione dei calciatori dell’Inter dopo il pareggio di Vazquez a pochi minuti dalla fine di Napoli-Genoa. I nerazzurri erano in rientro da Torino dopo lo 0-2 inflitto agli uomini di Vanoli.

La reazione dell’Inter al gol di Vazquez, calma totale dopo Napoli-Genoa

“Ieri sera, sfrecciando dalla mitica via Filadelfia, i televisori accesi illuminavano l’interno del bus con quella maxi-scritta, “Inter”, sul fianco. Trasmettevano dal Maradona, era ancora la metà del primo tempo: sarebbe arrivato alla fine il meglio per la comitiva di rientro a Milano. Il viaggio nerazzurro sull’A4, vissuto con gli occhi puntati su Napoli-Genoa, ha concluso una strana settimana per cuori forti e amanti dell’epica. Anche questo si è trasformato nella solita altalena di emozioni, perché ormai la stagione va così: che sia Italia o Europa, l’Inter passa in un amen dal tormento all’estasi, dalla depressione all’esaltazione.

La visione della partita dei rivali ha accompagnato il gruppo di Inzaghi al rientro da Torino fino al momento catartico, la testata di Vazquez. Il 2-2 non poteva che essere accompagnato da una piccola esultanza, composta, perché l’Inter tutta sa che il grilletto è sempre nelle mani dell’ex Conte”.