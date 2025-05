Napoli, delusione De Laurentiis: la dura reazione del presidente dopo il 2-2 col Genoa

Un volto teso, segnato dalla delusione e dalla rabbia. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha nascosto il suo malumore per il mezzo passo falso della squadra partenopea contro il Genoa. Il pareggio subito in extremis ha fatto saltare i nervi al patron azzurro, che ha lasciato la tribuna autorità visibilmente scuro in volto già al momento del 2-2, dirigendosi verso la sua saletta riservata allo stadio.

De Laurentiis scuro in volto nella sua saletta dopo Napoli-Genoa

Un rituale ormai consueto per De Laurentiis, che in occasioni simili preferisce evitare lo spogliatoio, lasciando alla dirigenza e allo staff tecnico il compito di gestire la delusione del gruppo. Il gesto è stato notato da tutti: nessun commento, nessuna dichiarazione, solo silenzio e una rabbia contenuta a fatica.

Sull’episodio ne ha parlato il Mattino nella sua edizione odierna. Poche parole e tanta delusione per il presidente che si aspettava un epilogo diverso. La testa però è già a Parma, col destino ancora nelle proprie mani.

“De Laurentiis è scuro in volto, nero, in tribuna autorità. Al momento del 2-2 era già nella sua saletta riservata dove ha sfogato la sua delusione. La rabbia per il pari è grande. Ma nello spogliatoio non va. Come sua abitudine”