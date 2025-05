Quando si giocheranno Parma-Napoli e Inter Lazio, spunta una nuova ipotesi

Il campionato entra nella sua fase più calda. La corsa scudetto si fa incandescente, l’Inter incalza e l’adrenalina cresce di pari passo con l’ansia tra i tifosi. E così, la domanda è legata a quando si giocheranno Parma-Napoli e Inter-Lazio.

Quando si giocheranno Parma-Napoli e Inter-Lazio, le ultime

Al momento non ci sono certezze ufficiali sugli orari, ma salvo colpi di scena, entrambe le sfide dovrebbero disputarsi in contemporanea nella giornata di domenica. Tutto, però, dipenderà dagli esiti delle ultime due partite in programma questa sera: solo dopo, la Lega Serie A ufficializzerà il programma completo del 37° turno.

Non è da escludere che molte gare si giochino in contemporanea, come accadeva regolarmente in passato, specialmente per tutelare la regolarità della lotta sia al vertice che in coda alla classifica. Il Parma, ad esempio, non è ancora matematicamente salvo e dovrà quindi scendere in campo allo stesso orario delle altre dirette concorrenti per la permanenza in Serie A.

L’ultima ipotesi è quella di domenica 18 maggio alle ore 20:45, un retroscena raccontato da Milano, che potrebbe essere ufficializzato domani. Si aspetterà prima di chiudere questo turno.