ULTIM’ORA/ Ecco chi sarà l’arbitro di Parma-Napoli: i precedenti sorridono

Chi sarà l'arbitro di Parma-Napoli in programma domenica sera

Il Napoli si prepara alla decisiva trasferta di Parma. Per gli azzurri servirà vincere per ipotecare il tricolore, senza dover tenere conto del risultato dell’Inter (impegnata contro la Lazio). Nel mentre in mattinata è stata resa nota la sestina arbitrale.

Gli azzurri arrivano a Parma dopo il pareggio beffa contro il Genoa che ha destato preoccupazione nella tifoseria azzurra. Il destino però è ancora totalmente e saldamente nelle proprie mani. Servirà battere i ducali, ancora immischiati nella lotta salvezza

L’arbitro e la sestina completa di Parma-Napoli

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma l’arbitro di Parma-Napoli in programma domenica sera alle 20.45 al Tardini. C’è Marini al Var con Aureliano Avar. Ecco la sestina completa ufficializzata pochi minuti fa dalla Lega:

ARBITRO: DOVERI

ASSISTENTI: COSTANZO – PASSERI

IV: MARCHETTI

VAR: MARINI

AVAR: AURELIANO