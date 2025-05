Radio Kiss Kiss annuncia: “Il Napoli punta tutto su David. La mega offerta di De Laurentiis”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ ha spiegato le ultime sulla trattativa tra il Napoli e Jonathan David. Un particolare retroscena fa sognare i tifosi azzurri.

David-Napoli, de Laurentiis spinge: le ultime di Radio Kiss KIss

“Il Napoli fa all-in su Jonathan David. I suoi agenti sabato e domenica sono stati a Napoli, ci sono stati dei vertici con la società. Giovanni Manna sta facendo un lavoro strepitoso. Purtroppo non è un affare chiuso, non posso dirlo perché in questi colloqui molto importanti c’è stata una proposta monstre del club per il calciatore.

Ma ci sono dei nodi da sciogliere, tra cui quello legato alle commissioni. Gli agenti hanno fatto delle richieste economiche in termini di commissioni. Il presidente De Laurentiis vuole prenderlo e si è spinto oltre pur di chiudere il colpo David. Una notizia che mi arriva in tempo reale e vi do immediatamente”.