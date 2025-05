Scelto l’arbitro per Napoli-Cagliari: a dirigere il match sarà Federico La Penna. Arriva dunque l’ufficialità della designazioni arbitrale da parte di Gianluca Rocchi, dopo l’anticipazione di questa mattina del Corriere dello Sport. Al Var ci sarà Paterna. In basso la sestina completa.

Scelta che sorride al Napoli, i precedenti con il fischietto prescelto sono positivi. Ricordiamo che la sfida andrà in scena venerdì sera alle ore 20:45. Gli azzurri per il tricolore dovranno vincere, o pareggiare in caso di non vittoria dell’Inter a Como

L’arbitro e la sestina completa di Napoli-Cagliari

NAPOLI – CAGLIARI Venerdì 23/05 h.20.45

ARBITRO: LA PENNA

ASSISTENTI: GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO