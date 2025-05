ULTIM’ORA/ Fabrizio Romano: “De Bruyne-Napoli, accordo raggiunto”. Le cifre

Kevin De Bruyne è pronto a voltare pagina. Dopo aver disputato ieri quella che con ogni probabilità è stata la sua ultima partita casalinga con il Manchester City, il fuoriclasse belga si appresta a prendere una delle decisioni più importanti della sua carriera. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’accordo con il Napoli è ormai definito: la trattativa, avviata da tempo, ha portato a un’intesa che prevede uno stipendio da circa 10 milioni di euro a stagione. Ora manca solo il sì definitivo del giocatore.

De Bruyne-Napoli, ci siamo. Le ultime di Fabrizio Romano

Anche il Chicago Fire, club della Major League Soccer, è in pressing per convincere De Bruyne a trasferirsi negli Stati Uniti. La franchigia americana è pronta a renderlo il terzo giocatore più pagato nella storia della MLS, offrendo non solo un contratto economicamente importante, ma anche una nuova esperienza di vita oltreoceano.

Dunque, si tratta ora di una scelta personale per De Bruyne. Tra l’opportunità di restare ad altissimi livelli in Europa, in un progetto ambizioso come quello del Napoli, e quella di iniziare una nuova avventura in un campionato emergente come quello statunitense, dove la dimensione familiare e la qualità della vita potrebbero giocare un ruolo decisivo.