A Napoli spunta il “water nerazzurro”, la creazione dei tifosi azzurri

Cresce l’attesa per Napoli-Cagliari e anche per Como-Inter di questa sera. Nel mentre a Napoli è la goliardi da farla da padrona per le strade della città partenopea. In mattinata infatti è diventata virale sui social una “creazione”, che ha strappato una risata a tanti.

Una serie di creazioni sono spuntate per strada dedicate alle altre squadre di Serie A, con un focus particolare sull’Inter di Simone Inzaghi che ha avuto una dedica abbastanza particolare e soprattutto goliardica…

Un “water nerazzurro”, l’ultima goliardia napoletana

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, molte persone sono accorso per foto e video del “presepe” messo in mostra per le strade di Napoli. Un water nerazzurro, e la faccia di Inzaghi su tante altre creazioni per strappare una particolare risata ai tifosi e stemperare la tensione.

Un pensiero però anche per le altre squadre, Roma e Juventus su tutte con il proprio logo posizionato su altri oggetti. Un umorismo particolare che a non tutti piacerà, ma a Napoli in queste ore si può trovare anche questo.

Nel mentre in città sale l’attesa per la partita di stasera, il Napoli potrebbe diventare nuovamente campione d’Italia dopo il trionfo del 2023. Un trionfo che arriverebbe dopo una lotta punto a punto spettacolare.