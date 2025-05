Napoli, è il giorno di De Bruyne: oggi sarà in Italia. Ecco il programma della sua giornata

Sono ore decisive sul fronte Kevin De Bruyne in casa Napoli. Dopo l’annuncio a sorpresa di Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri direttamente sul bus azzurro. Gli occhi adesso sono tutti puntati sul calciatore belga che oggi atterrerà in Italia.

Sulle ultime ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Gli azzurri sperano di chiudere il tutto nelle prossime 48 ore, con il belga che sarà il primo acquisto di un’estate che si preannuncia caldissima.

De Bruyne spinge verso il Napoli, giornata decisiva

“Kevin De Bruyne è atteso oggi a Napoli per una giornata decisiva di colloqui, per visitare la casa che ha scelto e capire come possono essere alcuni aspetti della vita in Italia (scuola per i bambini, ecc.). I dirigenti partenopei si aspettano che KDB si sottoponga alle visite mediche questa settimana e firmi un contratto di due anni più un anno facoltativo in seguito”.

Fabrizio Romano ha poi rilanciato qualche minuto fa: “Il Napoli è fiducioso di chiudere l’accordo entro le prossime 48 ore”.