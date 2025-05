Mercato faraonico e nuove strutture: ecco come De Laurentiis prova a convincere Conte

Il futuro di Antonio Conte a Napoli è ancora incerto, ma la possibilità che il tecnico resti alla guida del club partenopeo si fa sempre più concreta. A riaprire il dialogo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, deciso a rilanciare con forza il progetto tecnico e a convincere l’allenatore a proseguire il percorso iniziato.

Secondo quanto emerso, è stato lo stesso ADL a riaprire il tavolo con Conte, garantendogli ogni tipo di rassicurazione sull’ambizione del club e sulla portata degli investimenti previsti. Alla base della proposta, un piano da 200 milioni di euro per rafforzare la rosa e costruire un Napoli competitivo, in grado di lottare ai vertici della Serie A e di tornare protagonista in Champions League.

De Laurentiis prova a convincere Conte, ecco cosa gli offre Napoli

Ma non si tratta solo di mercato. Il presidente ha promesso grande attenzione anche alle strutture: dal centro sportivo ai campi d’allenamento, passando per il potenziamento dell’intero comparto tecnico e organizzativo.

