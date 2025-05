Lo Stadio Maradona non avrà più la pista di atletica e la capienza sarà maggiorata di circa 14mila spettatori. Lo ha confermato l’assessore Edoardo Cosenza in una intervista a Radio CRC. Oltre a dare notizie in merito all’impianto di Fuorigrotta ha inoltre fornito quello che potrebbe essere un indizio per la prossima stagione.

Progetto stadio Maradona: 70mila spettatori senza la pista di atletica

“La pista di atletica non ci sarà più. Il pubblico, come ha chiesto mister Antonio Conte, starà a non più di 7-10 metri dal terreno di gioco e avremo 14mila posti in più” – queste le parole di Cosenza. Per quanto riguarda i tempi, i cantieri per la riapertura del terzo anello potrebbero essere avviati entro la fine del 2025. Attualmente il Maradona riesce a contenere circa 55mila spettatori, per cui si giungerebbe ad una capienza probabilmente di poco inferiore ai 70mila.



Un processo dal quale non sone state escluse la partecipazione e la conoscenza della SSC Napoli: “Tutti gli studi sullo stadio – ha proseguito l’assessore – sono stati presentati al Presidente De Laurentiis e a tutto il suo staff in modo che possa studiare e visionare in modo del tutto trasparente il lavoro che abbiamo fatto”.



Sulla capienza: “I posti nel terzo anello sono attualmente 8mila, ma contando che ci sono delle parti mai utilizzate possono arrivare a 10mila con piena visibilità. Al netto del terzo anello il progetto complessivo del Comune prevede che non ci saranno più divisioni. Si parte dall’alto in prosecuzione di quello che è oggi il secondo anello che andrà ad occupare lo spazio della pista di atletica che andrà via. Avremo altri 4000 posti. Il modello da seguire è quello dello Stadio Maracanà o quello dello Stadio Olimpico”.