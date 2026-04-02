“La Passione di Gesù”: fede, tradizione e comunità all’Oratorio San Vincenzo Romano

Domenica 29 marzo, presso l’Oratorio San Vincenzo Romano, si è svolta la rappresentazione de “La Passione di Gesù”, un evento che ha visto protagonisti i ragazzi dell’oratorio insieme al gruppo scout di Torre del Greco. La serata, partecipata e intensa, ha coinvolto numerose famiglie e membri della comunità, offrendo un momento di riflessione profonda in preparazione alla Pasqua.

Tradizione e comunità: un legame che si rinnova nel tempo

L’iniziativa ha affondato le sue radici nel passato, quando a guidare la comunità dello Spirito Santo era Don Ciro Russo. Da allora, quell’idea è cresciuta nel tempo fino a diventare un appuntamento atteso e significativo per tutto il territorio.

Come ha spiegato Maria Bono, figura di riferimento dello staff dell’oratorio, si è trattato di “una tradizione antica diventata un pilastro della nostra memoria storica”.

Sinergia educativa tra scout e oratorio

Determinante è stata l’intuizione del capo scout Luciano Venerato, che ha proposto una collaborazione tra il gruppo scout e l’oratorio. Una scelta che ha dato vita a una vera esperienza corale, capace di unire realtà diverse.

“L’obiettivo – ha raccontato Bono – era condividere un’esperienza di fede intensa e corale, mettendo al centro i ragazzi, parte attiva di un percorso di preparazione spirituale alla Settimana Santa“

I giovani al centro di un’esperienza intensa e formativa

Per i giovani coinvolti, la rappresentazione è stato un importante momento di crescita personale e spirituale.

“È un’esperienza immersiva ed emotiva”, ha sottolineato Maria Bono, spiegando come i ragazzi abbiano potuto “comprendere il peso del sacrificio e del dolore” attraverso i personaggi biblici.

Un invito alla riflessione e alla speranza

La scelta di rappresentare la Passione si è rivelata particolarmente significativa anche oggi. I temi affrontati – ingiustizia, tradimento, amore e speranza – hanno parlato direttamente al cuore degli spettatori.

“In un mondo che corre veloce – è stato evidenziato da Maria – fermarsi a contemplare il mistero della Croce costringe a riflettere sul senso profondo della vita”.

Il messaggio rivolto ai giovani è stato chiaro e potente: anche nelle difficoltà si può riscoprire la speranza.

Oratorio San Vincenzo Romano: spazio di formazione

L’evento ha rappresentato anche un momento di forte unione per Torre del Greco, confermando ancora una volta l’oratorio come punto di riferimento per il territorio.

“Non è solo uno spazio fisico, ma un vero laboratorio umano, dove i ragazzi crescono insieme, imparando il rispetto e vivendo la fede in modo concreto– ha raccontato Bono – è un terreno fertile, in cui la domanda di senso di ogni giovane può trovare una guida e una comunità capace di accompagnarlo nel suo cammino“.

Un’occasione di crescita tra educazione, fede e condivisione

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Don Raffaele, guida dell’oratorio, per il suo costante impegno e la sua presenza nella crescita spirituale e umana dei ragazzi.

La rappresentazione “La Passione di Gesù” si è confermata, anche quest’anno, molto più di un evento: un’esperienza capace di lasciare un segno profondo nella comunità e nei cuori di chi vi ha partecipato.