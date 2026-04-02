Litoranea, Langella: “Sovrappassi puliti e aiuti a commercianti: cosa abbiamo approvato in Consiglio”

Nella Litoranea “paralizzata” dai lavori di riqualificazione arrivano due misure approvate dal Consiglio Comunale di Torre del Greco per aiutare cittadini ed imprenditori.

I provvedimenti, che hanno visto l’impegno sinergico di tutte le forze di Palazzo Baronale riguardano da un lato la riqualificazione di infrastrutture essenziali come i sovrappassi ferroviari e dall’altro misure di supporto per il tessuto economico locale.

Sicurezza e riqualificazione del sovrappasso di via Lava Troia

Tra i protagonisti della discussione il consigliere comunale Michele Langella, autore di un ordine del giorno dedicato al sovrappasso pedonale di via Lava Troia e promotore di alcune modifiche alla proposta di aiuti per i commercianti della Litoranea.

Nel corso della seduta di metà marzo è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Langella per la messa in sicurezza del sovrappasso pedonale di via Lava Troia.

L’atto di indirizzo prevede interventi di pulizia (effettuata il 19 marzo), sistemazione globale e l’installazione di un adeguato sistema di illuminazione e videosorveglianza, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e decoro di un collegamento pedonale particolarmente utilizzato dai residenti, soprattutto a seguito dell’apertura dell’area di parcheggio che dovrebbe alleggerire il problema della sosta in questi mesi di parziale chiusura stradale..

Il consigliere ha sottolineato: “L’iniziativa nasce dall’esigenza di tutelare i cittadini della periferia sempre più spesso dimenticata e di garantire condizioni dignitose per uno snodo che collega il parcheggio con il lungomare”.

“Un sentimento di abbandono e di distanza dalle istituzioni , quello che interessa i residenti della nostra periferia, che abbiamo il dovere di mitigare con azioni certe , rapide e concrete! Ringrazio il Sindaco , sempre pronto alla collaborazione, e gli assessori al ramo per il celere riscontro”.

Langella ha aggiunto: “La discussione in aula è stata importante anche per evidenziare lo stato in cui versano altri sovrappassi cittadini, sui quali l’amministrazione ha promesso interventi rapidi”.

Aiuti per commercianti e strutture ricettive della Litoranea

Un secondo tema affrontato in Consiglio ha riguardato le misure di sostegno alle attività economiche della Litoranea, interessata da lavori di riqualificazione che stanno incidendo sulla viabilità e sull’afflusso di clienti.

Durante il dibattito è stato approvato un emendamento proposto da Langella che introduce, accanto alle agevolazioni fiscali previste in un documento firmato dalla maggioranza, anche contributi economici diretti per i commercianti.

“Abbiamo emendato la richiesta di aiuti finanziari a sostegno dei commercianti di via Litoranea e dintorni, penalizzati dai lavori di riqualificazione dell’area costiera”.

Secondo il consigliere, i soli sgravi fiscali rischiavano di avere un impatto limitato sulla reale situazione economica delle attività. “Ho voluto introdurre dei sussidi di natura economica per i commercianti”.

Nel corso della discussione sono state inoltre valutate ulteriori misure per sostenere il comparto turistico locale, come la possibilità di alleggerire temporaneamente alcuni costi a carico delle strutture ricettive della zona.

Un confronto condiviso in aula

I provvedimenti sono stati approvati con il consenso dell’intero Consiglio comunale, evidenziando una collaborazione tra maggioranza e opposizione su temi considerati prioritari per la città.

Langella ha infatti ringraziato l’amministrazione e i colleghi per il confronto costruttivo emerso durante la seduta. “Ringrazio il Sindaco e tutto il Consiglio comunale per aver accolto all’unanimità la mia proposta, che sarà ora oggetto di regolamentazione e a breve diverrà esecutiva”.

Un segnale di collaborazione istituzionale che ha permesso di rafforzare le misure previste, con l’obiettivo di intervenire sia sul fronte del decoro urbano sia sul sostegno alle attività economiche locali.