Come sarà il nuovo Centro Storico di Bacoli: una passeggiata mozzafiato tra vicoli e luci

E’ pronto a cambiare volto il centro storico di Bacoli, nel Napoletano: il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha diffuso i render dei progetti pervenuti, annunciando la realizzazione di una vera e propria passeggiata mozzafiato.

Rinasce il centro storico di Bacoli: come sarà

“È davvero affascinante! Abbiamo indetto un concorso di idee per ridisegnare il Centro Storico di Bacoli. Ed ecco i primi risultati. Ci sono arrivati progetti urbanistici ed architettonici da tutta Italia, da tutta Europa. Ne siamo orgogliosi” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Stiamo raccogliendo i lavori di tanti architetti. E li condivideremo nei prossimi giorni in riunioni pubbliche, con la popolazione. A partire dal vincitore, voglio mostrarveli tutti. Qui, la visione che lo Studio VBH Restauri ha elaborato per il Concorso di Riqualificazione. Da via Roma a via Ercole. Da via Gaetano de Rosa a via Ambrogio Greco. Dal campanile della chiesa di Sant’Anna alla Marina Grande di Bacoli. Dal Municipio alla Villa Comunale. C’è un pezzo profondo dell’identità del popolo bacolese”.

“E così Piazza Marconi si trasforma in una vera Agorà mediterranea pedonale, ricucendo i percorsi storici verso la Piscina Mirabilis nel pieno rispetto della nostra straordinaria identità cittadina. Ringrazio Vincenzo Biancamano per questo contributo di idee. Così cambiamo la città. Vedere tanti professionisti attraversare il nostro Centro Antico per migliorarlo, è quanto di meglio possiamo garantire al paese: per alzare il livello. Ringrazio l’assessore Olga Schiano lo Moriello perché ha tanto creduto in questa iniziativa. Ringrazio la Regione Campania da cui abbiamo attinto i fondi per finanziare questo concorso sulla qualità dell’architettura. Insieme, voliamo alto. Un passo alla volta”.