La spiaggia regina dell’estate si trova in Campania: batte tutti con il mare più bello d’Italia

La spiaggia regina dell’estate 2026 si trova in Campania: si tratta di Pollica, al primo posto della guida “Il mare più bello” con il riconoscimento delle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano.

Cinque Vele, il mare più bello 2026 è in Campania: la classifica

Sono tre le località campane che quest’anno hanno conquistato le Cinque Vele, prestigioso riconoscimento assegnato alle località paradisiache della nazione che, oltre ad offrire spiagge meravigliose e mare cristallino, puntano su un turismo e una gestione sostenibile, adattandosi alla crisi climatica e al rispetto dell’ambiente. Le Cinque Vele della Campania sono tutte concentrate nella provincia di Salerno: a Castellabate, Pollica-Acciaroli-Pioppi, San Giovanni a Piro.

Da oltre venticinque anni “Il mare più bello”, la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, è un punto di riferimento per chi cerca il modo più autentico e sostenibile di viaggiare, esplorando spettacolari zone costiere, luoghi d’arte, eccellenze enogastronomiche.

La guida elenca le località (20 di mare e 10 laghi) dove sventolano le Cinque Vele. A guidare la classifica, attestandosi al primo posto nazionale, è Pollica, in provincia di Salerno, seguita da Brunei (NU) e Otranto (LE). Seguono Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (SA), Nardò (LE), San Teodoro (SS), S. Teresa di Gallura (SS), Cabras (OR), Castiglione della Pescaia (GR). Per quanto riguarda i laghi primeggia il Lago di Molveno (TN) seguito da Lago del Mis (BL) e dal Lago di Monticolo (BZ).

Anche quest’anno nella top ten delle località di mare a Cinque Vele, si conferma il predominio delle regioni del sud Italia (occupano le prime nove posizioni della top ten), un segnale importante che ben racconta quando si sta facendo nel Meridione in termini di un turismo più sostenibile e attento all’ambiente e che lascia ben sperare per il futuro. Menzione speciale anche per il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, per le azioni di lotta alle occupazioni abusive sul demanio marittimo, per le iniziative di recupero, risanamento e rigenerazione della fascia costiera del comune.