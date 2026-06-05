Lacrime nel Napoletano, malore mentre fa benzina: noto showman morto a 55 anni

Dolore a Mugnano, in provincia di Napoli, per la scomparsa di Antonio Di Bennardo, showman molto conosciuto in zona, morto all’età di 55 anni dopo aver accusato un malore alla pompa di benzina.

Mugnano, Antonio Di Bennardo morto mentre fa benzina

Stando a quanto emerso, il 55enne si trovava presso una stazione di rifornimento a Marcianise quando, improvvisamente, si sarebbe sentito male. L’ipotesi è quella di un infarto fulminante che non avrebbe lasciato scampo all’uomo, deceduto in breve tempo.

Ad assistere alla scena, lanciando l’allarme, sarebbe stato un automobilista che si trovava sul posto. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, giunti sul posto a seguito della segnalazione, per il 55enne non c’è stato nulla da fare.

Antonio era molto conosciuto nel territorio napoletano soprattutto per le sue esibizioni all’interno dei locali della zona e in particolare presso la taverna “Senza Pensieri”, sulla Circumvallazione Esterna, a Qualiano, dove teneva i suoi spettacoli ogni fine settimana.

La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del web, gettando nello sconforto l’intera comunità. A ricordarlo, tra gli altri, è stato l’ex sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro: “Tutti conoscevamo Antonio Di Bennardo Music Live. Di Antonio conservo ricordi bellissimi, legati anche ai tanti eventi organizzati insieme. Con la sua musica, la sua simpatia e la sua grande capacità di intrattenere, ha allietato diverse serate per tanti mugnanesi e non solo, lasciando un segno fatto di allegria, passione e umanità”.