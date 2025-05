Napoli, frenata per David: Conte ha fatto il nome di un altro attaccante. Ecco chi

Il futuro sembra ancora assieme quello tra il Napoli e Antonio Conte. Per questo motivo si inizia già a pensare alla squadra della prossima stagione. C’è bisogno di una serie di colpi, tra cui uno in attacco. Sembrava David il prescelto ma Conte ha deciso di fare il nome di un altro big del momento.

Come spiegato dal giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ai microfoni di Radio Marte il tecnico ha un preferito in assoluto.

Conte frena David, nel suo Napoli vuole un altro big del momento

Conte è stato preso dal Napoli per un progetto diverso ed ha concordato il suo stipendio nell’ottica di andare in Champions League, invece è andato oltre le aspettative ed ha condotto la squadra alla conquista dello Scudetto al suo primo anno in Campania. Al di là di questo aspetto, va considerato anche quello che sarebbe il programma per il futuro”.

La frenata per Jonathan David è legata al fatto che non piaccia a Conte al 100%? Io so che Antonio – rivela Paganini – come obiettivi in attacco ha indicato Moise Kean, che si è imposto a Firenze, e Dan Ndoye del Bologna: sono i due profili graditi al mister, quelli che vorrebbe allenare. Potrebbero essere i due obiettivi importanti per puntellare il reparto offensivo in caso di sua permanenza”.