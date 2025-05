Dal Portogallo: il Napoli ha fatto la prima offerta per Gyokeres. Cifre e dettagli

Il Napoli è pronto a muoversi concretamente sul mercato per rinforzare l’attacco e punta deciso su Viktor Gyökeres, bomber dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da CabineSport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già presentato una prima offerta ufficiale: 60 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli, terzino destro rientrato dal prestito al Genoa.

L’indiscrezione portoghese, il Napoli su Gyokeres

Zanoli non è una contropartita casuale: lo Sporting aveva mostrato interesse per lui già durante la sessione invernale di mercato, e ora il suo inserimento nella trattativa potrebbe rappresentare una chiave decisiva per sbloccare l’affare.

Il club portoghese non ha ancora dato una risposta definitiva, ma l’offerta partenopea è importante e testimonia la volontà del Napoli di assicurarsi un attaccante di spessore internazionale. Gyökeres, autore di una stagione straordinaria in Portogallo, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma non disdegnerebbe l’approdo in Serie A, e in particolare al Napoli.