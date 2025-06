Cambio di programma per De Bruyne, visite mediche saltate: il motivo

Piccolo cambio di programma in casa Napoli sulla gestione della trattativa di Kevin De Bruyne. Il belga era atteso nella giornata di ieri per le visite mediche. Ma complice un contrattempo, il tutto è rinviato nei prossimi giorni. Il motivo però non è legato alla trattativa, anzi, il tutto procede in modo spedito.

Sulla vicenda ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Nulla di cui preoccuparsi, il belga sarà azzurro nei prossimi giorni.

Contrattempo De Bruyne-Napoli, il motivo delle visite saltate

“Kevin De Bruyne sarebbe dovuto arrivare ieri direttamente da Ibiza per sottoporsi alle visite mediche con il Napoli, prima di rispondere alla chiamata della nazionale belga.

E invece, il volo è stato dirottato dalla densità delle questioni burocratiche: dalle Baleari a Bruxelles. E via in ritiro con Lukaku, compagni e amici vari per la preparazione delle due gare di qualificazione al prossimo Mondiale. I suoi legali, nel frattempo, continuano a lavorare con quelli del club di De Laurentiis per sistemare tutti gli aspetti in sospeso. Dagli ultimi piccoli nodi relativi ai diritti di immagine, ai dettagli pendenti del ricco biennale – più opzione per un terzo anno – con bonus alla firma”.