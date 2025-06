Summit Manna-De Laurentiis: ecco i nomi discussi per il Napoli della prossima stagione

Il Napoli ha ufficialmente dato il via alla propria campagna di rafforzamento per la stagione 2025/26. Il punto di partenza è stato un summit di mercato svoltosi sabato a Ischia, dove il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna si sono incontrati per definire le prime linee guida del progetto estivo. Al centro della discussione: rinnovi contrattuali, possibili cessioni di peso e nuovi obiettivi di mercato.

Tutte le mosse da casa Napoli, si apre il mercato

Uno dei primi tasselli riguarda la porta. Il rinnovo di Alex Meret è ormai indirizzato, ma il club partenopeo intende affiancargli un secondo portiere di spessore. Tra i nomi più caldi figura Vanja Milinkovic-Savic del Torino, profilo già valutato per le sue qualità fisiche e l’esperienza maturata in Serie A. La volontà è quella di avere due estremi difensori affidabili, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati della prossima stagione.

Sul fronte delle uscite, tiene banco la situazione di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese è finito nel mirino dell’Al-Qadisiyya, club saudita ambizioso e in forte crescita. L’offerta ha stuzzicato l’interesse del giocatore, ma al momento manca un’intesa con il Napoli, che non intende svendere uno dei pilastri dell’ultima annata.

Più serena, invece, la situazione di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma ha ribadito pubblicamente di trovarsi bene all’ombra del Vesuvio. Un chiaro segnale di volontà, che lascia pensare a una permanenza senza colpi di scena.

Il Napoli guarda anche al reparto offensivo, dove si cercano esterni in grado di dare qualità e imprevedibilità. Due nomi già sondati a gennaio tornano d’attualità: Edon Zhegrova del Lille e Noa Lang del PSV. Entrambi rappresentano profili dinamici e creativi, capaci di dare nuova linfa all’attacco partenopeo.

In mediana, viene monitorata la situazione di Davide Frattesi: se dovesse incrinarsi il rapporto con l’Inter, il Napoli è pronto a inserirsi. Tra le idee offensive spunta anche Kang-In Lee del PSG, centrocampista offensivo dotato di grande tecnica e visione di gioco.