ULTIM’ORA/ Sky lancia l’indiscrezione: “Kessie si è offerto al Napoli”. Cifre e dettagli dell’operazione

Franck Kessié potrebbe tornare in Serie A. Il centrocampista ivoriano, attualmente all’Al-Ahli in Arabia Saudita, è stato proposto al Napoli nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’entourage dell’ex Milan e Atalanta sta sondando il terreno per un suo possibile ritorno in Italia, valutando diverse opzioni per il futuro.

Kessie verso Napoli, le ultimissime spiegate da Sky Sport

La dirigenza del Napoli è stata informata della situazione e ha preso atto dell’opportunità, anche se al momento non si registrano accelerazioni concrete. Kessié rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare fisicità ed equilibrio in mezzo al campo, caratteristiche particolarmente utili per le squadre in cerca di un centrocampista “muscolare”.

“Se n’è parlato con il Napoli, con il Milan ed anche con la Roma, tutte squadre che possono aver bisogno di questo tipo di giocatore, di un rinforzo ‘muscolare’ in mezzo al campo. La Roma è alla finestra ed ha dato maggiori segnali rispetto alle altre. Da precisare che per rivedere Kessiè in Serie A, il calciatore dovrebbe liberarsi in anticipo dal Al-Ahli SFC (il suo contratto scade nel 2026) per muoversi a parametro zero“.